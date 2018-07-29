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Almina bebeğin cenazesi memleketine gönderildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Almina Soyeşik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verilmek Kayseri'ye götürüldü. Kazada...

Almina bebeğin cenazesi memleketine gönderildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Almina Soyeşik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verilmek Kayseri'ye götürüldü. Kazada yaralanan baba Feyzullah ve oğlu Kaan Çınar Soyeşik'in tedavisi tamamlanırken, durumu ağır olan anne Mürvet Soyeşik ise Afyonkarahisar'a sevk edildi.
Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında dün sabah meydana gelen kazada, Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Feyzullah, Mürvet ve Kaan Çınar Soyeşik tedaviye alındı. Almina Soyeşik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Durumu ağır yaralanan Mürvet Soyeşik, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Feyzullah Soyeşik ile Kaan Çınar Soyeşik ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ölen Almina Soyeşik'in cenazesi ise akşam saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketleri Kayseri'ye götürüldü.

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