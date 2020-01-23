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Almanya uyruklu terörist savaşçı, sınır dışı edildi
GÜVENLİK 23.01.2020, 15:54
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist savaşçı sayısı 196 olmuştur" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist savaşçı sayısı 196 olmuştur" denildi.
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