Almanya'dan tatile gelen Sivaslı Mesut, Reina saldırısında öldü(2)

KÖYDEKİ YAKINLARI ÜZGÜN

Almanya'dan tatile geldiği İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında yer alan Mesut Gürbüz'ün Gemerek'e bağlı Eğerci köyünde yaşayan yakınları, acı haberi üzüntüyle karşıladı. Mesut Aksoy'un olaydan 1 gün önce Almanya'dan İstanbul'a geldiği, burada yaşayan ablası Hatice Aksoy'u ziyaret etiği belirtildi. Almanya'da yaşayan Feyzullah- Narin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Mesut Gürbüz'ün, Eğerci Köyü'nde 4 üvey kardeşi olduğu kaydedildi. Üvey ağabeyi 57 yaşındaki Murat Gürbüz, olaydan üzüntü duyduklarını belirtti. Yengesi 45 yaşındaki Herdem Gürbüz de, Mesut Gürbüz'ün Almanya doğumlu olduğunu ve en son 2 yıl önce köye ziyarete geldiğini ifade etti. Üzgün olduklarını vurgulayan Herdem Gürbüz, "İstanbul'a tatil için ablasının yanına gelmiş. Sonra da bu olay yaşandı. Üzüldük. Genç yaşta ölüm haberini aldık. Acı bir olay" diye konuştu.

HALEP PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Mesut Gürbüz'ün sosyal medya hesabında, Suriye'nin Halep kentinde yaşananlarla ilgili paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Son olarak İstanbul'a indiğinde, yılbaşı gecesi bir arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı görüldü. Almanya'da Münih yakınlarındaki Landsberg am Lech kentinde yaşayan Mesut Gürbüz'ün bekar olduğu belirtildi.

Cenazesi akşam saatlerinde Gemerek ilçesine getirilecek olan Mesut Gürbüz'ün, yarın Eğerci Köyü'nde öğle vakti toprağa verileceği bildirildi.



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