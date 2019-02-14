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Almanya'da 4 Rus'u öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Konya'da yakalandı

ALMANYA'da 7 yıl önce, Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla  Interpol tarafından 'Kırmızı bülten' ile aranan Ali Tecim(35), memleketi Konya'da yakalandı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Almanya'nın Köln kentinde...

Almanya'da 4 Rus'u öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Konya'da yakalandı
ALMANYA'da 7 yıl önce, Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla  Interpol tarafından 'Kırmızı bülten' ile aranan Ali Tecim(35), memleketi Konya'da yakalandı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya'nın Köln kentinde doğan, Konya'nın Hüyük ilçesi nüfusuna bağlı olan Ali Tecim hakkında 2012 yılında Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalama kararı verildi. Alman mahkemeleri tarafından verilen yakalama kararlarının ardından Tecim, Almanya'dan kaçarak izini kaybettirdi. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı(İnterpol) tarafından çıkartılan kırmızı bülten ile aranmaya başlanan Tecim'in memleketinde saklanabileceğini değerlendiren Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı. Polis, Ali Tecim'in merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenledi. Ali Tecim evde yakalanarak, gözaltına alındı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
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