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Almanları dolandıran çetenin para kasası yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran çetenin para kasası olduğu iddia edilen M.T. (35) gözaltına alındı. Antalya...

Almanları dolandıran çetenin para kasası yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran çetenin para kasası olduğu iddia edilen M.T. (35) gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'FETÖ' yalanıyla telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 Alman polisin de katkısıyla, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında çetenin para kasası olduğu iddia edilen M.T. de Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. M.T'nin, mağdurlardan parayı alan ve örgüt elebaşlarına ileten kişi olduğu öne sürüldü.
NASIL DOLANDIRDILAR?
Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla aradıkları yaşlı Almanlara kendilerini Alman polisi gibi tanıttığı, "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamanızı kaldırmamız için bize 12 bin 500 euro vermeniz gerekiyor" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin bu şekilde 511 Almanı 7 milyon euro dolandırdığı belirlendi.

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