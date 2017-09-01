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Alman vatandaşı 2 Türk, FETÖ'den gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ALMANYA'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K.A. ve S.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY...

Alman vatandaşı 2 Türk, FETÖ'den gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ALMANYA'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K.A. ve S.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ve S.A., dün Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.
K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

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