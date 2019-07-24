Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Alman turist havuzda öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman Egbert Erdmann (60) yaşamını yitirdi. Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman Egbert Erdmann, dün akşam saatlerinde havuza girdi. Bir süre...

Alman turist havuzda öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman Egbert Erdmann (60) yaşamını yitirdi.
Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman Egbert Erdmann, dün akşam saatlerinde havuza girdi. Bir süre yüzen Egbert Erdmann'ın suda hareketsiz durduğunu gören otel görevlileri Alman turisti sudan çıkardı. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Egbert Erdmann, ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Egbert Erdmann müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Egbert Erdmann'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.