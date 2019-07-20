Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Tazı Kanyonu yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprüden düştüğü kazada, Alman turist Marion Kaufer (59) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Marion Kaufer'in kazadan kısa süre önce Tazı Kanyonu'nda çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.Gaziler Mahallesi'ndeki Tazı Kanyonu'ndan dönen Nurcan Türkeli yönetimindeki 07 AFB 779 plakalı kamyonet, saat 12.30 sıralarında Beşkonak bölgesinde 15 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonetteki Alman turist Marion Kaufer yaşamını yitirirken, Nurcan Türkeli ağır yaralandı. Çevredekileri tarafından kamyonetten çıkarılan Türkeli, sağlık ekipleri tarafından önce Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Nurcan Türkeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Alman turist Marion Kaufer'in cesedi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu güçlükle kamyonetten çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Kaufer'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Marion Kaufer'in kazadan kısa süre önce Tazı Kanyonu'nda çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Hazırladığı blogunda hayatını anlatan Kaufer, 14 yıl önce Müslüman olduğunu yazdı.

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