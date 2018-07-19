Alman kadının cinayet şüphelisi adliyede (2)

POLİS ZANLIYI PITRAKLARDAN TESPİT ETTİ

Karin Ellen Hitzel'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre öldürüldüğünün anlaşılması üzerine olayla ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Hitzel'in kiralık oturduğu tripleks evin yanındaki bütün komşularını mercek altına alan polis, hemen yakındaki tripleks binada bir iş yerinin tadilatını yapan inşaat işçilerinin kaldığını tespit etti. Polis, ifadesini aldığı işçilerden Ş.A.'nın "Çocuğum hasta" diyerek patronundan para aldığı ve Karin Ellen Hitzel'in öldürüldüğü gece memleketine gittiğini belirledi.

Polis tarafından Ş.A.'nın kaldığı odada yapılan araştırmada, Karin Ellen Hitzel'in bahçesinde bulunan pıtraklardan çok sayıda bulundu. İşçilerin, Ş.A.'nın son günlerde çeyrek altın ve yüzük bozdurduğunu söylemesi üzerine teknik takip başlatıldı. Memleketi İskenderun'dan tekrar Antalya'ya gelerek bir arkadaşının yanında kalmaya başlayan Ş.A., polis tarafından yapılan baskınla yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Ş.A., Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan Şahin Avcı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

'KARİN'İN ARKASINA DOLANARAK SARILDIM'

Ş.A. ifadesinde, olay günü kendisinin balkonda bira içtiğini, Karin Ellen Hitzel'in ise yan yana olan evlerinin bahçesinde kedilere beslediğini söyledi. Karin'e bira içmeyi teklif ettiğini, Karin'in de kabul etmesi üzerine yakındaki marketten 4 bira aldığını ve Karin'in evinin önündeki masada içmeye başladıklarını anlatan Ş.A., "Bira içerken kalktım, Karin'in arkasına dolanarak sarıldım. Bunun üzerine Karin beni itekledi ve polis çağıracağını söyledi. Yine sarıldım beni itekleyerek 'Polis' diye bağırdı. Bunun üzerine ben de onu itekledim. Yere düştü. Üzerine oturdum. 30 dakika kadar boğazını sıktım. Ağzından kan geldi ve hareketsiz kaldı. Pantolonun paçasından tutup evin arka tarafına otların olduğu yere götürdüm. Görülmesin diye bahçesindeki otlardan toplayıp üzerini örttüm" dedi.

'YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR TAŞ ALIP ATTIM'

Karin'in öldüğünü düşünerek bahçeden çıkmak üzereyken arkasından ses gelmesi üzerine geriye döndüğünü aktaran Ş.A., "Arkamı döndüğümde Karin'in doğrulup oturduğunu gördüm. Yerden yumruk büyüklüğünde bir taş alıp attım. Taş yüzüne geldi ama Karin hiç etkilenmedi. Bunun üzerine futbol topu kadar bir taş aldım ve arkasından dolanıp kafasına vurdum. Karin yığılıp düştü" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM BİSİKLETTEN DÜŞMÜŞ'

Olayın ardından kendi kaldığı binaya geçerek odasında üzerini değiştirdiğini belirten Ş.A., bu sırada patronunu arayarak, "Çocuğum bisikletten düşmüş, rahatsızlanmış acil memlekete gitmem lazım" dediğini, patronunun da kendisine bir başkası aracılığıyla para gönderdiğini ve o gece Adana'ya bilet alarak yola çıktığını ve Adana'dan da İskenderun'a geçtiğini anlattı.

