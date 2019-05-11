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Alman kadın motosiklet kazasında öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Alman Doroti Willms yaşamını yitirirken, 1'i Kazak uyruklu 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana...

Alman kadın motosiklet kazasında öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Alman Doroti Willms yaşamını yitirirken, 1'i Kazak uyruklu 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim Kılıç'ın kullandığı 07 AFF 797 plakalı motosikletle Mahsun T.'nin kullandığı 07 AL 679 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla atarken, araçta bulunan Kazak uyruklu Rassim Geıdarov ile motosikletteki İbrahim Kılıç ve Alman uyruklu Doroti Willms yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Kılıç, Rassim Geıdarov ve durumu ağır olan Doroti Willms hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Doroti Willms hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mahsun T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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