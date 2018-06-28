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Alman gazeteci Deniz Yücel'in ifadesi yurtdışında alınacak-1

Özden ATİK / İstanbul,() ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in  "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

Alman gazeteci Deniz Yücel'in ifadesi yurtdışında alınacak-1

Özden ATİK / İstanbul,()
ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in  "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Almanya'da yaşayan sanık Deniz Yücel katılmazken; avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmayı Almanya Başkonsolosluğundan temsilciler ve gazeteciler izledi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkında derhal beraat talebinde bulundu. Derhal beraat talebini reddeden mahkeme heyeti ise sanık Deniz Yücel'in ifadesinin yurtdışından istinabe yoluyla alınmasına hükmetti. Duruşma, 20 Aralık tarihine bırakıldı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Deniz Yücel,  geçen yıl 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklukalan Yücel hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat'ta Yücel'in tahliyesine karar vermişti.  

 

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