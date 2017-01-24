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'Allah sizden razı olsun, sayenizde akıllandım' diyen uyuşturcu sanığına tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 17 yaşındaki M.G., "Çok pişmanım. Cezaevinde bulunduğum 11 aylık sürede çok akıllandım. Allah sizden razı olsun" dedi. Sanık,...

'Allah sizden razı olsun, sayenizde akıllandım' diyen uyuşturcu sanığına tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 17 yaşındaki M.G., "Çok pişmanım. Cezaevinde bulunduğum 11 aylık sürede çok akıllandım. Allah sizden razı olsun" dedi. Sanık, tutuklu kaldığı süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.
Geçen Şubat ayında TEM yolunda uygulama yapan polis ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde M.G.'ye ait valizde 16.5 kilo esrar ele geçirdi. M.G., otobüste bulunan H.K.'nın da kendisi ile birlikte olduğunu söyledi. Tutuklanan H.K. ve M.G. hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu M.G. ile geçen celse tahliye edilen H.K. hazır bulundu. M.G. duruşmadaki savunmasında şunları söyledi:
"Diyarbakır'da yaşadığım maddi sıkıntılar nedeniyle böyle bir işe girdim. İlk kez böyle bir olaya karıştım. Bana verdikleri valizi, telefon numarasını ve ismini verdikleri kişiye götürmemi istediler. İstanbul'a biletimi aldılar ben de yola çıktım. Çok pişmanım. Cezaevinde bulunduğum 11 aylık sürede çok akıllandım. Allah sizden razı olsun sayenizde akıllandım. Bundan sonra bana bunu yaptıranları yakalatmak için devletimize yardım edeceğim."
Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi olmadığına kanaat getirdiği sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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