Alkolmetreye üflemek yerine içine çeken sürücü, alkollü çıktı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2 araca çarpan otomobil sürücüsü Hasan Akbaş (29), alkolmetreye üflemek yerine, ağzını dayayıp, nefesini içine çekince polis, "Üfleyeceksin, içine çekmeyeceksin" diye uyardı. 0.97 promil alkollü çıkan sürücü, gözaltına alındı.

Kaza dün gece, Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Akbaş yönetimindeki 67 LE 676 plakalı otomobil park halindeki otomobile çarptıktan sonra seyir halindeki 67 LL 084 plakalı otomobile çarptı. 67 LL 084 plakalı otomobil sürücüsü şikayetçi oldu. Polis, ehliyeti olmayan Hasan Akbaş'tan alkolmetreyi üflemesini istedi. Hasan Akbaş alkolmetreye üflemek yerine, ağzını dayayıp, nefesini içine çekince polis, "Üfleyeceksin, içine çekmeyeceksin" diye uyarıda bulundu. 0.97 promil alkollü olduğu anlaşılan Hasan Akbaş'a alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 3 bin lira, araç sahibine yaklaşık 2 bin lira ceza yazıldı. Hasan Akbaş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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