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Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)
TUTUKLANDI İzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 11.11.2019, 17:36
TUTUKLANDI
İzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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