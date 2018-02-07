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Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polisin, "Kazayı senin yaptığından emin misin? Mobese kameralarından...

Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polisin, "Kazayı senin yaptığından emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor" demesi üzerine Şeref B. kazayı kendisinin yapmadığını itiraf etti. Aracı kullandığı belirlenen Tezcan K.'nın yapılan muayenesinde 71 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Kaza, akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.'ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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