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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kamyonetle mağazaya daldı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde alkollü ve ehliyetsiz sürücü 34 yaşındaki Erdoğan Akgün, kamyoneti ile ayakkabı mağazasının vitrinine çarpınca yaralandı. Olay, gece saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi...

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kamyonetle mağazaya daldı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde alkollü ve ehliyetsiz sürücü 34 yaşındaki Erdoğan Akgün, kamyoneti ile ayakkabı mağazasının vitrinine çarpınca yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Akgün idaresindeki 59 DY 125 plakalı kamyonet ile kaldırıma çıkarak ayakkabı mağazasının vitrinine çarptı. Yaralanan Erdoğan Akgün, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Erdoğan Akgün'ün yapılan kontrolünde 4.08 promil değerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis, ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında soruşturma başlattı.


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