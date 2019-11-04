Son Dakika
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 60 metreden uçtu, hastanede arkadaşını sorunca ekipler seferber odu
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y.,...
GÜVENLİK 04.11.2019, 09:13
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ
Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.’yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.’nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.’nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.
KİMSE BULUNAMADI
Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 1 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.
Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ
Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.’yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.’nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.’nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.
KİMSE BULUNAMADI
Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 1 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.
Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5