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Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı
GÜVENLİK 01.02.2020, 22:41
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, trafik ışıklarına çarptı. Kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde, Halıdere Roma Mezarı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden H.S. yönetimindeki 41 GF 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen polis, ayakta durmakta zorlanan TIR sürücüsü H.S.'yi alkol muayenesinden geçirdi. 1.96 promil alkollü olduğu belirlenen H.S. gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde, Halıdere Roma Mezarı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden H.S. yönetimindeki 41 GF 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen polis, ayakta durmakta zorlanan TIR sürücüsü H.S.'yi alkol muayenesinden geçirdi. 1.96 promil alkollü olduğu belirlenen H.S. gözaltına alındı.
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|O
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|25
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|49
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|21
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