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Alkollü sürücünün çarptığı çocuk ağır yaralandı

BARTIN’ın Kozcağız Beldesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Eymen Berk Dönmez, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan alkol testinde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza,...

Alkollü sürücünün çarptığı çocuk ağır yaralandı
BARTIN’ın Kozcağız Beldesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Eymen Berk Dönmez, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan alkol testinde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Berk Dönmez’e çarptı. Ağır yaralanan Dönmez, çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, burada yapılan ilk tedavisi ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücü E.A., köy yolunda jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün hastanede yapılan alkol testinde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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