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Alkollü sürücüden ceza yazan polise ilginç sözler

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, () - ALKOLLÜ otomobil kullanan ve kaza yapan sürücü Okan B. ceza yazan polise, “Abi ne olur yapma, bunlar günlük olağan şeyler" dedi. Olay, Muratpaşa İlçesi'nde Üçgen Mahallesi ile Sokullu Caddesi'nin...

Alkollü sürücüden ceza yazan polise ilginç sözler

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, () - ALKOLLÜ otomobil kullanan ve kaza yapan sürücü Okan B. ceza yazan polise, “Abi ne olur yapma, bunlar günlük olağan şeyler" dedi.
Olay, Muratpaşa İlçesi'nde Üçgen Mahallesi ile Sokullu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü direksiyon başına geçen Okan B., 07 S 0302 plakalı otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 07 FF 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilden inen kişiler Okan B.'nin alkollü olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi Okan B.'nin 2.32 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Güçlükle ayakta duran alkollü sürücü B. uzun süre kaza yapmadığı yönünde polisi ikna etmeye çalıştı. Otomobiliyle geri giderken kaza yaptığını söyleyen sürücüye çevredekilerin hasarın ön kısımda olduğunu hatırlatması üzerine Okan B. “Yok öyle bir şey. Maddi manevi ne hasar varsa ben karşılayayım. Neden böyle yapıyorsunuz" dedi.
Polis memurunun 900 TL para cezası yazıp 6 ay süreyle de ehliyetine el koyacağını anlattığı Okan B. bu defa polise, “Abi ne olursun yapma, bunlar günlük olağan şeyler" diyerek uzun süre yalvardı. Okan B. karakola götürülürken, hasarlı otomobili de çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Okan B.'ye alkollü araç kullanmak ve kazaya karışmaktan dolayı mahkemenin 7 bin TL'ye kadar ceza verebileceği belirtildi.

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