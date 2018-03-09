Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Alkollü sürücü, sigara yakmaya çalışırken kaza yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU’da, Ceyhun Özdemir'in sigara yakmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sitenin duvarına çarpıp, devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Özdemir'in 0.79 promil alkollü...

Alkollü sürücü, sigara yakmaya çalışırken kaza yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU’da, Ceyhun Özdemir'in sigara yakmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sitenin duvarına çarpıp, devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Özdemir'in 0.79 promil alkollü olduğu tespit edildi.
​Kaza, gece yarısı sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun Özdemir, direksiyon başında sigara yakmaya çalışırken, 14 FM 322 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce yol kenarındaki bir sitenin duvarına, ardından da kaldırımdaki ladin ağaca çarparak devirdi. Özdemir, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. 
Kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor kısmından dumanlar çıkan aracın alev almaması için müdahalede bulundu. 
Ceyhun Özdemir, “Hanımı almaya gidiyordum. Tam sigara yakacaktım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Aniden oldu anlayamadım.” dedi.
Yapılan kontrollerinde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen Özdemir'in ehliyetine el konuldu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314