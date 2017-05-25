Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA’da 1000 polisin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında, 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Burak G., polise zor anlar yaşattı.

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada ‘Türkiye Güven Huzur-6’ uygulaması gerçekleştirildi. Saat 20.00’de başlayan uygulama kapsamında Antalya’da da 5 merkez ilçede, 34 noktada, yaklaşık 1000 polis görev aldı. Hassas noktalarda uygulama yapan polisler, vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı, araçlar üzerinde de denetim gerçekleştirdi.

Polisler, trafiğe uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı. Alkol denetimine ise Burak G., otomobiliyle uygulamaya takıldı. Sadece 1 bira içtiğini öne süren Burak G.’nin 0.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırı 0.06 promil aştığı için cezai işlem uygulanan G., uzun süre polislere ceza yazmaması için dil döktü. Burak G., “Ağabey ceza yazma. 1 bira, 0,06 promil fazladan çıktı, bir yudum ya sonuçta. Biz genciz sonuçta bir şey yapın. 100 promil çıkmadı ki. Askere gideceğim zaten” dedi.

BİRA ŞİŞELERİYLE, POLİS ARACINA VURDU

Rapor tutan polis ekipleri, G.’ya alkollü araç kullanmaktan 1080 TL ceza yazıp, ehliyetine de el koydu. Cezayı fazla bulup iyice sinirlenen Burak G., otomobilindeki iki bira şişesini alıp resmi polis aracına vurunca, polis ve G. arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kaçarak uzaklaşan ve bir süre sonra geri gelen G. bu kez otomobilini tekmeledi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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