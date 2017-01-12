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Alkollü sürücü otomobille lokontaya girdi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı otomobil lokantaya girdi. Araçta ve iş yerinde hasar oluştu. Kaza, gece saatlerinde Erdemir Caddesi, Eski Tekel Sokak'ta meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Açıkgöz...

Alkollü sürücü otomobille lokontaya girdi
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı otomobil lokantaya girdi. Araçta ve iş yerinde hasar oluştu.
Kaza, gece saatlerinde Erdemir Caddesi, Eski Tekel Sokak'ta meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Açıkgöz yönetimindeki 67 LB 701 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik panosuna çarpıp lokantaya girdi. Lokantanın cam ve kapı bölümü parçalandı. Araçta ve iş yerinde hasar oluştu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, telefonda aradığı arkadaşına, "Arabayı sen kullanıyordun. Buraya gelsene" diyerek polislere sürücünün kendisi olmadığını ileri sürdü. Çevredekilerin "Sürücü oydu" demesi üzerine Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Barış Açıkgöz'ün yapılan alkol testinde 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem uygulanırken, araç çekiciyle kaldırıldı.

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