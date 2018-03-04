Alkollü sürücü, otomobiliyle tatlıcı dükkanına girdi

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki tatlıcı dükkanına girdi. Kazadan yara almadan kurtulan ve yapılan ölçümde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ali Fuat T., ''Kaza nasıl oldu?'' diye soran basın mensuplarına "Ne kazası? Kaza olmadı ki" diye yanıt verdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Fuat T. (28), yönetimindeki 42 CCA 05 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil, yolun kenarındaki tatlıcı dükkanına girdi. Duydukları ses üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Fuat T.'nin kaçmaya çalıştığını anlayınca anahtarı aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Ali Fuat T.'yi gözaltına aldı. Yapılan ölçümde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen Ali Fuat T., ''Kaza nasıl oldu?'' diye soran basın mensuplarına, "Ne kazası? Kaza olmadı ki" diye yanıt verdi. Ali Fuat T., sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İş yerinde hasar oluştu.



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