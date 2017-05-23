Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan...

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem Baykuş yönetimindeki 41 EL 971 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Halil Küçükkahyaoğlu idaresindeki 34 DD 8107 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Halil Küçükkahyaoğlu ile araçlarda bulunan Murat İnce ve Emre Eser hafif yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olan Ekrem Baykuş'un yapılan kontrollerinde 163 promil alkollü olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246