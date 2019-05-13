Alkollü sürücü kaza yaptı, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen Özgür A., direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki 2 otomobile çarptı. Özgür A., kazada yaralanan arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Özgür A., 16 JVZ 11 plakalı hafif ticari aracıyla şehir merkezi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan Ümit Narin'e (47) ait 16 T 0906 plakalı taksi ile Yaşar Demiralp'e (50) ait 35 RE 407 plakalı otomobile çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Remzi Ç. yaralanırken, sürücü Özgür A. yaralı arkadaşını bırakıp, olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Remzi Ç.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazadan sonra kaçan Özgür A.'nin alkol kullandığı ve araçta alkol şişeleri olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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