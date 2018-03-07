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Alkollü sürücü kaza yaptı, mahalleler elektriksiz kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp tarlaya uçan minibüsün alkollü sürücüsü yaralandı. Devrilen direk nedeniyle iki mahalle, yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı. Kaza, dün akşam, İnegöl...

Alkollü sürücü kaza yaptı, mahalleler elektriksiz kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp tarlaya uçan minibüsün alkollü sürücüsü yaralandı. Devrilen direk nedeniyle iki mahalle, yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı.
Kaza, dün akşam, İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. yönetimindeki 16 KDC 74 plakalı kapalı kasa minibüs, İsagören Yolu üzerinden kontrol çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu. Kazada, İlker A. yaralanırken, direk yola devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan İlker A.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle 50 bin kişinin yaşadığı Kemalpaşa ve Turgutalp mahalleleri, yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı. Direğin yeniden dikilmesinin ardından mahallelere elektrik verildi. 

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