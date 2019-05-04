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Alkollü sürücü, kamyonetini başkanlık makamının önüne park etti

ANTALYA’da, alkollü sürücü Yüksel D., kamyonetini Konyaaltı Belediyesi başkanlık makamı kapısı önüne park etti. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından belediye başkanına göndermede bulunduğu paylaşımı ise dikkati çekti. Olay,...

Alkollü sürücü, kamyonetini başkanlık makamının önüne park etti
ANTALYA’da, alkollü sürücü Yüksel D., kamyonetini Konyaaltı Belediyesi başkanlık makamı kapısı önüne park etti. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından belediye başkanına göndermede bulunduğu paylaşımı ise dikkati çekti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Belediyesi Binası önünde meydana geldi. Alkollü sürücü Yüksel D., iddiaya göre 07 FKY 52 plakalı kamyonetine binerek Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Binaya araç girişini engelleyen bariyerlerin yanında bulunan yeşillik alandan geçen Yüksel D., kamyonetiyle ilerlemeye başladı. Başkanlık makamı kapısının önüne kadar aracıyla gelen sürücüyü belediyenin güvenlik görevlileri durdurdu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonetin anahtarını alarak trafik polislerini bekledi.
SOSYAL MEDYADAN BAŞKAN ESEN’E GÖNDERME
Trafik polisleri Yüksel D.’nin 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü sürücüye 1002 TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yüksel D., ifade için polis merkezine götürülürken, "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e gönderme yaparak 'Hangi kahveye girdik de sandalye bacağı yemedik sen de vur en son Esen başkan' paylaşımı yaptığı görüldü.

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