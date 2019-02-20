Alkollü sürücü, kamyonet ile polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçtı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Mahmut G., kamyoneti ile sabit nokta yol uygulaması yapan polise ve bir vatandaşa çarpıp, kaçtı. Kazadan yaklaşık 3 kilometre uzakta park halinde bulunan kamyonetin sürücüsü Mahmut G.'nin 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus polislerinin sabit nokta uygulaması yaptığı sırada iddiaya göre, 01 HZ 256 plakalı kamyonet, hızla polislerin üzerine sürdü. Bir polis ve Ömer Sertkaya isimli vatandaşa çarpan kamyonet, daha sonra hızla kaza yerinden kaçtı. Olay yerindeki diğer polislerin durumu telsizden anons etmesi üzerine, ambulans sevk edildi. Başından darbe alan polis ile bacağından yaralanan Sertkaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin kaçış güzergahı boyunca arama yapan ekipler, aracı Yurt Mahallesi'nde buldu. Kamyonet çevresinde aramayı sürdüren ekipler, sürücüsü olduğu belirlenen Mahmut G. ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü Mahmut G.'nin 2 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Mahmut G. ve beraberindeki 3 kişi, gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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