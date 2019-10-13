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Alkollü sürücü, ekip otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, devriye görevindeki polislerin ekip otosuna çarptı. Kazada sürücü Aykut Memiş ile 2 polis yaralandı. Memiş'in, yapılan testte, 1.33 promil alkollü olduğu...
GÜVENLİK 13.10.2019, 13:05
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, devriye görevindeki polislerin ekip otosuna çarptı. Kazada sürücü Aykut Memiş ile 2 polis yaralandı. Memiş'in, yapılan testte, 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, saat 04.30 sıralarında, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Aykut Memiş'in kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, devriye görevindeki polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı ekip otosuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Memiş ile polis memurları Süleyman Topaloğlu ve Yücel Taşpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan polislerden Yücel Taşpınar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aykut Memiş'in, hastanede yapılan testte, 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Aykut Memiş'in kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, devriye görevindeki polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı ekip otosuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Memiş ile polis memurları Süleyman Topaloğlu ve Yücel Taşpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan polislerden Yücel Taşpınar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aykut Memiş'in, hastanede yapılan testte, 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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