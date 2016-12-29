 Alkollü sürücü 'ben yetimim, bırakın gideyim' dedi

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA'da alkollü sürücü 21 yaşındaki Abdurrahman Ordu, uzun kovalamaca sonrası kaza yaptı. Gözaltına alınan Abdurrahman Ordu polise, "Ben yetimim abi bırakın gideyim" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Polis ekipleri Konyaaltı ilçesi varyantlarda durumundan şüphelendikleri 38 HU 341 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle ters yöne girerek Konyaaltı Caddesi üzerinden kaçmaya başladı. Trafik akışının tersi yönde Konyaaltı Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Şarampol ve Opera Kavşağı olmak üzere kuralları ihlal ederek seyreden sürücüyle polis arasında kovalamaca başladı. Otomobil Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde yine ters yönde giderken, Ali Dalmızrak yönetimindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Abdurrahman Ordu, gözaltına alındı.

'ALKOLLÜYDÜM O NEDENLE KAÇTIM'

Abdurrahman Ordu'nun 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Ordu, ifadesini alan bir polis memuruna, "Abi ben yetimim bırakın gideyim" diyerek kendini affettirmeye çalıştı. Polisten neden kaçtığı sorulan Ordu, "Alkollüydüm o yüzden kaçtım. Pişmanım" dedi. Kazaya taraf olan diğer sürücü Ali Dalmızrak ise otomobilin bir anda ters yönden önüne çıktığını ve manevra yapmaya imkan bulamadığını söyledi.

Otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka, sürücü Ordu ise polis merkezine götürüldü.

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