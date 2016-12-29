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Alkollü mekan işletmeci kardeşlere pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, 42 yaşındaki S.E. aralarında husumet bulunan alkollü eğlence mekanı işletmecisi 40 yaşındaki İlhan Ergene ve kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'yi pompalı tüfekle vurdu. İlhan Ergene öldü, Emrah Ergene...

Alkollü mekan işletmeci kardeşlere pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, 42 yaşındaki S.E. aralarında husumet bulunan alkollü eğlence mekanı işletmecisi 40 yaşındaki İlhan Ergene ve kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'yi pompalı tüfekle vurdu. İlhan Ergene öldü, Emrah Ergene ise ağır yaralandı.
Olay, saat 20.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde alkollü eğlence mekanı işleten S.E., daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. S.E., yanında götürdüğü pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, S.E. olay yerinden kaçtı.
Ergene kardeşler, olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçan zanlı S.E. işyerinin yakınlarındaki otoparkta polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve poliste olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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