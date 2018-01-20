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Alkollü kişinin kullandığı at arabası, otomobile çarptı

DÜZCE'de, alkollü Aziz Top'un kullandığı at arabası, otomobile çarptı. Yaralanan Aziz Top, hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 23.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Sadık Sokak'ta meydana geldi. Aziz Top'un kullandığı at...

Alkollü kişinin kullandığı at arabası, otomobile çarptı
DÜZCE'de, alkollü Aziz Top'un kullandığı at arabası, otomobile çarptı. Yaralanan Aziz Top, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Sadık Sokak'ta meydana geldi. Aziz Top'un kullandığı at arabası, karşı yönden gelen Sabri Somuncuoğlu yönetimindeki 81 BP 189 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen Aziz Top, yaralandı. At ise çektiği arabadan kurtulup kaçtı, yaklaşık 200 metre ileride durdu. 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Top'un yapılan muayenesinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

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