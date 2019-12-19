Son Dakika
Alkollü kişiden kaçarken inşaatta merdiven boşluğuna düştü
ADAPAZARI'nda, arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki Kaan K. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi....
GÜVENLİK 19.12.2019, 01:39
ADAPAZARI'nda, arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki Kaan K. yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü. Diğer çocukların çevredekilere haber vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü. Diğer çocukların çevredekilere haber vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10