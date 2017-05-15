Alkollü kişi su kuşuyuna düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da narenciye bahçesindeki su kuyusuna düşen alkollü 50 yaşındaki Hüseyin Abike'yi itfaiye erleri kurtardı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, narenciye bahçesinde bekçilik yapan arkadaşının yanına akşam yemeğine gelen Hüseyin Abike, birlikte alkol aldı. Yemekten sonra tuvalet ihtiyacını karşılamak için ağaçların bulunduğu yere gitmek isteyen Abike, karanlıkta sulama içi yapılan 4 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Abike'yi düştüğü yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Alkolün etkisi ve yaşadığı olay karşısında şoka giren Abike, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erlerine defalarca "Ben neredeyim" diye sordu. İtfaiye erleri tarafından sandalye sedyeye oturtulan ve iple yukarı çekilerek çıkartılan Abike, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Abike, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abike ile birlikte alkol alan bahçe bekçisi, arkadaşının tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada düştüğünü söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Abike'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI