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Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü. Polis, itfaiye ve...

Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kadınyarı’nda meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı. Rüya E'nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalışı. Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla kayalıklardan indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

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