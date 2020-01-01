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Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
KARABÜK’te, yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik denetiminde 0.21 promil alkollü çıkan sürücü adayı Erhan Ç.'nin ehliyeti iptal edilerek, 1228 TL ceza kesildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 01.01.2020, 12:39
KARABÜK’te, yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik denetiminde 0.21 promil alkollü çıkan sürücü adayı Erhan Ç.'nin ehliyeti iptal edilerek, 1228 TL ceza kesildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin 2 noktasında alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan kamyonet sürücüsü Erhan Ç., 0.21 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Erhan Ç., ayran içip döner yediğini, alkollü olmadığını ileri sürdü. Polisin kamyonet cinsi araçlarda alkol sınırının 0.20 üzeri olamayacağını, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi’ne giderek cezaya itiraz edebileceğini söylediği Erhan Ç., "0.21 alkol mü? 0.51 ile 0.21 arasında ne değişiyor? Alkol yok diyorum sana. 0.21 promil ile otomobil kullanabiliyorsun, kamyoneti kullanamıyorsun. Kurala bak, ben anlamıyorum. Yeniden sınava girip ehliyet alacakmışım. Nedir bu?" diyerek, tepki gösterdi. Ehliyeti iptal edilen Erhan Ç.’ye, 1228 TL ceza kesildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin 2 noktasında alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan kamyonet sürücüsü Erhan Ç., 0.21 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Erhan Ç., ayran içip döner yediğini, alkollü olmadığını ileri sürdü. Polisin kamyonet cinsi araçlarda alkol sınırının 0.20 üzeri olamayacağını, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi’ne giderek cezaya itiraz edebileceğini söylediği Erhan Ç., "0.21 alkol mü? 0.51 ile 0.21 arasında ne değişiyor? Alkol yok diyorum sana. 0.21 promil ile otomobil kullanabiliyorsun, kamyoneti kullanamıyorsun. Kurala bak, ben anlamıyorum. Yeniden sınava girip ehliyet alacakmışım. Nedir bu?" diyerek, tepki gösterdi. Ehliyeti iptal edilen Erhan Ç.’ye, 1228 TL ceza kesildi.
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