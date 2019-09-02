banner314

banner325

Son Dakika

Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y. (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Okan Y., iddiaya göre dün akşam saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra,...

GÜVENLİK 02.09.2019, 06:35
Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y. (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Okan Y., iddiaya göre dün akşam saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra, Örnekköy Mahallesi'ndeki evine geldi. Alkol komasına girdiği ileri sürülen Okan Y.'nin saat 07.00 sıralarında fenalaşması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan Y.'yi alarak kentteki özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Okan Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okan Y.'nin öldüğünü duyan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Okan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Okan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0