Alkol alıp dövdükleri Afgan genci, elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bıraktılar (3)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar'da, 1'i çocuk yaşta 3 kişinin, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp, eve götürerek, dövdüğü olaya ilişkin Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever yazılı açıklama yaptı. Olayın sosyal medyada yer bulması üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği doğduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müessif olay, 24.04.2019 tarihi gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşmiştir. Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. ile suça sürüklenen çocuk B.K. tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır. Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K.'ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır. Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır. Çay Sulh Ceza Hakimliği'nin 25.04.2019 tarihli kararı ile şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuk B.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk hakkında Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cebir, tehdit veya hile kullanılmak suretiyle kişi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, mala zarar verme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından hazırlanan iddianame Çay Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Ayrıca elde edilen deliller sonucu tüm şüpheliler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan, şüpheli Y.Ç. hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' ve 'müstehcenlik' suçlarından ayrıca soruşturma yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."