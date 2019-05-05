Alkol alıp dövdükleri Afgan genci, elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bıraktılar (2)

CHP'Lİ KÖKSAL: PARTİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da biri çocuk yaşta, 3 kişinin, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir mülteciye dayak atıp işkence yapan M.B.Ç. ve Y.Ç. adlı kişilerin ve ailelerinin partimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılmak istenen provokasyon girişimlerinin takipçisi olup, bu barbarlığı yapanların en ağır cezaları alması için konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

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