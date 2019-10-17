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Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)
1 KİŞİ GÖZALTINDA Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulfaz İsmayilov’un alkol aldıktan sonra ölmesi üzerine Gürcistan uyruklu G.A.’yı gözaltına aldı. G.A.’nın evinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan ürünler...
GÜVENLİK 17.10.2019, 13:41
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulfaz İsmayilov’un alkol aldıktan sonra ölmesi üzerine Gürcistan uyruklu G.A.’yı gözaltına aldı. G.A.’nın evinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan ürünler ve sahte olduğu değerlendirilen içkiler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
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