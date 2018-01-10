Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, müstakil evde bir araya gelip, alkol alan 4 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin dışında tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 00.30'da, Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde, iddiaya göre, birlikte alkol alan Ece Ayşe Y. (20), Kerem Yanardağ (18), Doğukan Çetintaş ve A.İ. isimli arkadaşlar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken 3 arkadaş, evden ayrıldı. Dışarıda da devam eden kavga sırasında Ece Ayşe Y., sokak ortasında Yanardağ ile Çetintaş'ı bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yanardağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Yanardağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Doğukan Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Polikliniği'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerden Ece Ayşe Y. ile bıçaklı kavga sırasında yanında bulunan A.İ.'yi Akdeğirmen Mahallesi'ndeki adreste gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI