Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TACİZ TARTIŞMASI SONRASI BIÇAKLAMIŞ

Gece yaşanan cinayet olayının ardından gittikleri evlerinde gözaltına alınan şüpheliler Ece Ayşe Y. ile Ahmet İ., Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüpheliler sorgularının ardından polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişleri sırasında şüpheli Ece Ayşe Y. cinayetle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Şüpheli Ece Ayşe Y.'nin poliste verdiği ifadesinde, eğlenmek amacı ile arkadaş grubu olarak bir araya geldiklerini anlattı. Bir süre sonra alkolün de etkisi ile Kerem Yanardağ'ın kendisine yönelik elle cinsel tacizde bulunmaya başladığını söyledi. Yapmaması konusunda uyardığı Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş ile tartıştıklarını belirten Ece Ayşe Y., daha sonra diğer arkadaşı Ahmet İ. ile evden çıktıklarını ifade etti. Bu sırada Yanardağ ve Çetintaş'ın peşlerinden gelmesi üzerine sokakta kavgaya devam ettiklerini belirten Ece Ayşe Y., üzerinde taşıdığı bıçakla önce Kerem Yanardağ'ı, ardından kendisini dövmeye çalışan Doğukan Çetintaş'ı bıçakladığını ve daha sonra Ahmet İ. ile birlikte koşarak oradan ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler Ece Ayşe Y. ve Ahmet İ.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI