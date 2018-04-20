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Alışveriş dönüşü kazada yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alışverişten dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e (26) hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Zeybek, tedavi altına alındı. Kaza, saat 15.30...

Alışveriş dönüşü kazada yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alışverişten dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e (26) hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Zeybek, tedavi altına alındı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayri Yıldırım yönetimindeki 67 UC 384 plakalı hafif ticari araç, marketten alışveriş yaparak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e çarptı. Zeybek çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Vatandaşlar, kadının yardımına koşarak, 112 Acil'e haber verdi. Sıkışan trafik nedeniyle ambulans kaza yerine ulaşamazken, karşı şeritte inen sağlık ekipleri koşarak yaralının yanına geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Songül Zeybek, trafik ekiplerinin yolu açması ile olay yerine gelen ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeybek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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