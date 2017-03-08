Alistair'in katilini öldüren, önce tebrik etmiş sonra ateş açmış

İZMİR'de 14 yıl önce kafeteryada kavga ettiği Ali Bektaş ile bebek arabasında uyuyan 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u öldüren, çarptırıldığı 36 yıl ağır hapis cezasını çektikten sonra tahliye edilen 46 yaşındaki Daimi Akyüz'ün, 3'üncü evliliğini yaptığı sırada eski koğuş arkadaşı 35 yaşındaki Erdal T. tarafından öldürülmesinde, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kaçan katil zanlısı Erdal T.'nin, Akyüz'ün düğününe gittiği, sigara içmek için mekan dışına çıkan Akyüz'ü önce tebrik ettiği, ardından da tabancayla öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı eski belde Yeni Foça'da, 7 Temmuz 2003'te meydana gelen olayda, annesi Özlem Grimason ve anneannesi Gülay Eşsizhan'ın oturduğu kafeteryada bebek arabasında uyuyan Alistair Grimason, arka masalarda çıkan silahlı kavgada, isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirdi. Özlem ve David Grimason çiftinin çocukları Alistair ile kavga ettiği Ali Bektaş'ın ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Daimi Akyüz, yakalanıp, tutuklandı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Daimi Akyüz, 19 Temmuz 2004 tarihinde 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.DÜĞÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜİşlediği suçun cezasını çeken Daimi Akyüz, aradan geçen süreçte hükümlülerin lehine yapılan yasal düzenlemelerden de yararlanarak iki hafta önce tahliye oldu. Üçüncü evliliğini yapmak isteyen Akyüz ve yakınları, geçen cuma akşamı, düğün salonu olarak da hizmet veren Kültür Mahallesi'ndeki restoranda bir araya geldi. En mutlu günlerinden birini yaşayan Daimi Akyüz, yakını 36 yaşındaki Zafer Yıldırım ile sigara içmek için restoranın dışına çıktı. Salon dışında iddiaya göre düğüne gelen Erdal T., Akyüz'ü tebrik edip belinden çıkarttığı tabancayla ateş etti.Silah sesi üzerine panikle dışarı çıkan düğün salonundakiler, damat Akyüz ile Yıldırım'ı kanlar içinde yerde görünce olayı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Akyüz ve Yıldırım'ı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Daimi Akyüz İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Zafer Yıldırım ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akyüz kurtarılamazken, Yıldırım tedaviye alındı.GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTSağlık durumu iyi olan Yıldırım'ın ilk ifadesinde, Akyüz ile Erdal T. arasında bir tartışma yaşanmadığını, hatta Erdal T.'nin Akyüz'ün elini öpmek istediğini, "Allah mutlu mesut etsin ağabey" dediğini, bu ifadenin ardından da tabancayla ateş ettiğini söyledi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğüne giden Erdal T.'nin arkadaşları gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan 5 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, Aliağa Sulh Ceza Hakimi Aslı Yentüz Hakverdi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katil zanlısı Erdal T., hakkında da ayrıca yakalamaya yönelik tutuklama kararı verildi.İFADELERİ ORTAYA ÇIKTIAdli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerden Urla Belediyesi'nde şoförlük yapan Onur P., öldürülen Daimi Akyüz ile Erdal T.'yi Bergama Açık Cezaevi'nde aynı koğuşta kaldıkları için tanıdığını söyledi. Onur P., savcılık ve hakimlikte verdiği ifadesinde, "Daimi ve Erdal ile birlikte aynı cezaevinde bir yıl birlikte kaldım. Erdal ile Daimi'nin arasında herhangi bir sorun yoktu. Araları çok iyiydi, hatta beraber yemek yiyorlardı. Herhangi bir kavgalarına şahit olmadım" dedi. Düğüne de arkadaşlarının kendisini araması üzerine gittiklerini anlatan Onur P., "Düğün salonunun iç tarafında bulunan Daimi ve Zafer'i görüp yanlarına gittik. Birlikte kapı önüne çıktık. Daimi sigara istedi. Kısa bir süre sonra yine cezaevinden tanıdığım Kadir K. yanımıza gelip Daimi ve Zafer'e ' Erdal abi de burada sizinle görüşmek istiyor' dedi. Zafer, bize 'Siz burada bekleyin' dedi. Üçü birlikte Erdal'ın olduğu, çocuk parkının bulunduğu alandaki arabaya doğru gitti. Erdal, yürüyerek Daimi'nin yanına geldi. Elini öpmek için eğildi. Kısa bir süre sonra birkaç el silah sesi duydum. Erdal'ın elinde silahla Daimi'ye ateş ettiğini gördüm. Daimi, ağacı kendine siper edip, sağ sola hareket ediyordu. Bir süre sonra Daimi'nin yere düştüğünü gördüm. Erdal da çocuk parkından yukarı doğru kaçtı. Zafer'in de yerde yaralı olduğunu gördüm. Erdal'ın Daimi ve Zafer'i vuracağını bilmiyordum, böyle bir şey olacağını bilseydim zaten düğüne bile gitmezdim. Ben sadece Daimi'yi düğününde tebrik etmek için oraya gitmiştim" dedi.Diğer şüpheliler Tunacan A., Velit K., Emrah D. ve Mehmet O., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.HUSUMETİN NEDENİ BELLİ DEĞİLHer yerde aranan henüz izine rastlanmayan Erdal T. ile Zafer Yıldırım arasında nasıl bir husumet olduğunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Daha önce Erdal T.nin tahliye olduktan sonra Akyüz'ü en mutlu gününde öldüreceği yönünde tehdit ettiği öne sürülmüştü.

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