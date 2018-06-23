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ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  
Alibeyköy barajında 2 çoçuk kayboldu..
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Alibeyköy Barajına girdikten sonra kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (1)

Alibeyköy Barajına girdikten sonra kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (1)

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