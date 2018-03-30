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Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka'ya FETÖ'den gözaltı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka (75) gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma...

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka'ya FETÖ'den gözaltı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka (75) gözaltına alındı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ileri sürülen ALTO Başkanı Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla evli ve 2 çocuk babası Saka, evinde gözaltına alındı. Jandarmanın, Saka'nın evinde ve Aliağa Ticaret Odası'nda arama yaptığı belirtildi. Saka, 11 Nisan günü yapılacak Aliağa Ticaret Odası olağan genel seçimlerinde tekrar aday olmayacağını, sadece odanın meclis başkanlığına adaylığını koyacağını duyurmuştu. Aliağa Ticaret Odası Genel Sekreteri T.Y. de 24 Ağustos 2016 tarihinde, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

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