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Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa ilçesindeki demir- çelik fabrikasında, vincin kancasının kopması sonucu, 3- 4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınanlardan 3...

Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa ilçesindeki demir- çelik fabrikasında, vincin kancasının kopması sonucu, 3- 4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi günü, Aliağa- Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren demir- çelik fabrikasında meydana geldi. Çelikhane bölümünde, kapak ringinin değişimi sırasında, vincin kancası koptu. İşçilerden Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49), 3- 4 tonluk malzemenin altında kalarak, yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 8'i de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında fabrika yöneticisi ile saha sorumlusunun da bulunduğu 3'ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve olay sonrası bulunamayan 1 fabrika yöneticisinin de halen arandığı belirtildi.
Öte yandan yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin kazayla ilgili detaylı rapor hazırlayacağı belirtildi.

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