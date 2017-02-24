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Ali İsmail Korkmaz davası 5 Nisan'da yeniden görülecek

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - ESKİŞEHİR’de Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında, Yargıtay'ın 2 sanık açısından bozma kararından sonra, fırıncı Ebubekir Harlar ve polis memuru Hüseyin Engin, 5...

Ali İsmail Korkmaz davası 5 Nisan'da yeniden görülecek

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - ESKİŞEHİR’de Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında, Yargıtay'ın 2 sanık açısından bozma kararından sonra, fırıncı Ebubekir Harlar ve polis memuru Hüseyin Engin, 5 Nisan tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nin, Ali İsmail Korkmaz davasında, sanıklardan 3 yıl 4 aya mahkum olan fırıncı Ebubekir Harlar ve beraat eden polis memuru Hüseyin Engin yönünden esasa ilişkin kararı bozmasının ardından, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi iade edilen dosyayı yeniden incelendi. Ali İsmail Korkmaz davasının 5 Nisan Çarşamba günü 2 sanık yönünden yeniden görülmesine karar verdi.
Yargıtay, 'basit yaralamadan' 3 yıl 4 ay hapis cezası alan fırıncı Ebubekir Harlar'ın 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle önceki kararı bozarken; beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’in de diğer sanıklar tarafından dövüldükten sonra kaçan Ali İsmail Korkmaz’ın sol bacağına copla vurduğu için 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Davada yargılama sonucu diğer sanıklardan 2 polis 10 yıl 10 ay ile 10 yıl, 3 sanık 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 polis de beraat etti. Yargıtay bu sanıkların cezalarını onadı.

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