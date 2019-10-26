Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz

ANTALYA'da, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır'ın (17) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan Kara (19), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Şahimerdan Budanır, saanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos 2017 günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servise bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun'u yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla genç kızın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.Gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan Kara tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçen duruşmasında Mahmut Y.'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan Kara tahliye edildi.KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜDavanın karar duruşmasına tutkusuz sanık Hakan Kara ile Aleyna Hatun Budanır'ın kardeşi Hilal ve babası Şahimerdan Budanır katıldı. Anne Hülya Cebotaru ise, kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için duruşmaya gelmedi.Son savunmanın ardından mahkeme, otomobil sürücüsü Hakan Kara'yı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.Servis sürücüsü Mahmut Y. ise beraat ettirildi.KARARI TEMYİZ EDECEĞİZBaba Şahimerdan Budanır, adliye çıkış yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirten acılı baba, "Henüz karar elimize ulaşmadı. Ancak adalet yerini bulmadı. İtiraz edeceğiz. Servis sürücüsü Mehmet Y. de beraat etmişti. Bu ceza kesinlikle yeterli değil. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.